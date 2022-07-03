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В Госдуме оценили задержание хоккеиста Федотова

Депутат Свищев заявил, что не стоит торопиться с выводами в задержании хоккеиста Федотова
Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил ситуацию с задержанием российского хоккеиста Иваном Федотовым. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Торопиться с выводами и фантазировать не стоит. Ходит много слухов: про контракт в НХЛ, про работу с ЦСКА. Надо набраться терпения и дождаться реальной картинки», — заявил Свищев. Он добавил, что ситуацию прояснить может либо руководство армейцев, либо сам Федотов.

Ивана Федотова задержали 1 июля, после чего он был доставлен в военкомат. У спортсмена там случился приступ гастрита, и он был госпитализирован. Адвокат вратаря Алексей Пономарев заявил, что не располагает информацией о местонахождении игрока.

Спортсмена задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения контракта игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Ранее он представлял московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.

Здесь и сейчас
Анастасия Борисова
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