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Сейв российского вратаря признали лучшим в сезоне НХЛ

Болельщики признали сейв российского вратаря «Айленддерс» Сорокина лучшим в сезоне НХЛ

Фото: Dennis Schneidler-USA TODAY Sports / Reuters

Болельщики признали сейв российского вратаря «Нью-Йорк Айленддерс» Ильи Сорокина лучшим в сезоне-2021/2022 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте лиги.

Фанаты отметили игру голкипера в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» 17 марта. Тогда Сорокин смог дотянуться до шайбы клюшкой и отразил бросок форварда соперников Артемия Панарина.

Сорокин выступает за «Айлендерс» с 2020 года. В сезоне-2021/2022 26-летний россиянин одержал 26 побед в 52 встречах и провел семь сухих матчей. Он стал вторым в лиге по проценту отраженных бросков и в среднем пропускал 2,40 шайбы за игру.

Ранее российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. В споре за награду он обошел Юусе Сароса из «Нэшвилл Предаторс» и Якоба Маркстрема из «Калгари Флэймс».

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