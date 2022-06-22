Шестеркин отреагировал на получение приза лучшему вратарю сезона в НХЛ

Игорь Шестеркин заявил, что получить приз лучшему вратарю сезона в НХЛ ему помогла команда

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин отреагировал на получение приза лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает РИА Новости.

«Все очень сильно помогли мне в этом. Это командная победа. У нас очень хороший состав», — заявил он. Шестеркин подчеркнул, что клуб заслужил играть в финале Кубка Стэнли, поэтому вылет в полуфинале стал хорошим опытом.

22 июня Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи». В споре за награду он обошел Юусе Сароса из «Нэшвилл Предаторс» и Якоба Маркстрема из «Калгари Флэймс».

Шестеркин в регулярном чемпионате принял участие в 52 матчах, помог своей команде одержать 36 побед и шесть встреч провел на ноль. В среднем за игру он отражал 93,5 процента бросков. По этому показателю россиянин занял первое место в НХЛ. Вместе с командой он дошел до финала плей-офф Восточной конференции, где уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг».