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Спорт

Россиянин Шестеркин признан лучшим вратарем сезона в НХЛ

Россиянин Игорь Шестеркин признан лучшим голкипером сезона в НХЛ

Фото: Justin Tang / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российский хоккеист Игорь Шестеркин признан лучшим голкипером по итогам сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

26-летний вратарь клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» завершил регулярный чемпионат лидером по количеству пропущенных шайб в среднем за игру. Из 53 матчей, когда Шестеркин стоял на защите ворот, команда одержала 36 побед.

9 мая Шестеркин вошел в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона. Он занял четвертое место в списке самых ценных игроков регулярного чемпионата.

В составе «Рейнджерс» выступают три россиянина: голкиперы Игорь Шестеркин и Александр Георгиев, а также нападающий Артемий Панарин.

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