Передача оружия Украине ослабила британские вооруженные силы

Times: британские ВС снизили потенциал из-за передачи вооружения Украине

Британские вооруженные силы (ВС) ослабились в некоторых сферах из-за передачи оружия Украине, сообщает газета Times.

«Министры конфиденциально установили безопасные для страны пороги, которые не допустят уменьшение количества критически важного передового вооружения и снижение потенциала ниже их уровня. Даже при наличии этих защитных механизмов некоторые эксперты считают, что количество единиц уже переданного оружия привело к снижению мощности британской армии в ряде сфер», — пишут авторы издания со ссылкой на источники.

Как сообщается, в 1993 году Великобритания приобрела 63 единицы РСЗО M270, но сейчас их численность составляет около 44, однако в Лондоне обещали поставить Киеву только три единицы. Кроме того, Британия в 2000-е годы закупила почти 12 тысяч противотанковых комплексов NLAW, пять тысяч были переданы. На данный момент часть из оставшегося вооружения выведена из эксплуатации или применяется в учебной практике, считают в газете.

В июне 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с канадским коллегой Джастином Трюдо заявил о необходимости помощи Украине с вооружением и разведданными.