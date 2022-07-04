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Названа причина проблем хоккеиста Федотова со службой в армии

Причиной проблем хоккеиста Ивана Федотова со службой в армии стал его конфликт с ЦСКА

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Причиной проблем вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова со службой в армии стал его конфликт с ЦСКА. Такую версию произошедшего назвал источник РИА Новости.

«В сборных командах России необходимых спортсменов призывного возраста заносят в списки, по этим спискам их призывают в спортивную роту. Так они призываются в армию, делается это через Минобороны и частично через МВД. И никаких проблем не возникает с выступлениями», — заявил источник. По его словам, такой порядок не устроил Федотова, из-за чего он поругался с армейцами.

Ранее ситуацию с Федотовым прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Есть закон, эмоциональные комментарии неуместны», — отреагировал Песков на вопрос о призыве спортсмена в армию.

Федотова задержали в Санкт-Петербурге 1 июля. Процедуру инициировала военная прокуратура, которая имеет достаточные основания считать хоккеиста уклонистом от армии. Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения россиянином контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

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