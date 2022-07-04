Падение акций «Газпрома» не остановилось

Акции «Газпрома» потеряли еще 3,7 процента после отказа от выплаты дивидендов

Акции «Газпрома», стоимость которых 30 июня рухнула более чем на 30 процентов после отказа от выплаты дивидендов, продолжают падение третий день подряд, остановить его компании не удается, свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

По состоянию на 13:15 ценные бумаги компании потеряли 3,76 процента, опустившись до 185,2 рубля. На минимуме они падали до 181,2 рубля — самая низкая цена с конца 2020 года.

В мае совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить дивиденды в рекордном размере и, как правило, компании утверждают такие рекомендации. Обратное решение стало неожиданностью для рынка.

В качестве причин отказа был назван приоритет инвестиционной программы по газификации регионов, которая требует существенных расходов, и новое обязательстве по выплате налогов в повышенном размере. Речь идет о том, что правительство, владеющее контрольным пакетом акций компании, обязало холдинг передать половину его прибыли за 2021 год (1,24 триллиона рублей).

Также решение о невыплате дивидендов совпало с резким сокращением поставок газа в Европу по «Северному потоку». В компании объясняют такое развитие событий санкциями и не видят возможности исправить ситуацию. В свою очередь в Германии уверены, что речь идет о политическом давлении.