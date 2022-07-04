Эмбер Херд потребовала отменить вердикт суда по делу с Джонни Деппом

Актриса Эмбер Херд потребовала отменить вердикт суда по делу с актером Джонни Деппом

Команда юристов 36-летней американской актрисы Эмбер Херд потребовала отменить вердикт суда с 59-летним актером Джонни Деппом по делу о клевете. Об этом сообщает DailyMail.

Представители артистки рассказали, что представленных доказательств со стороны защиты звезды «Пиратов Карибского моря» было недостаточно, и потребовали отменить решение суда. «Никаких реальных доказательств представлено не было — только косвенные. Нет даже повода усомниться в том, что заявления госпожи Херд на самом деле были ложными», — подчеркнули адвокаты звезды «Аквамена».

Помимо этого, юристы заявили, что один из присяжных не прошел проверку и не мог быть допущен до судебного разбирательства, что может свидетельствовать о недействительности вердикта присяжных.

«Мы уверены, что данные, предоставленные о присяжном, ложные. Год рождения мужчины в документах значится как 1945-й, хотя он родился в 1970-м. Это несоответствие заставляет нас задуматься о том, на самом ли деле этот человек был присяжным и получал ли он повестку в суд», — отмечается в документах, представленных суду.

Сторона защиты Джонни Деппа отреагировала на требование адвокатов звезды «Аквамена» пересмотреть дело следующим образом: «Мы вполне этого ожидали. Теперь весь этот процесс затянется еще сильнее. Но вряд ли это изменит картину в целом».

Ранее стало известно, что Депп выиграл суд против Херд. Актрису признали виновной в деле о клевете и обязали выплатить бывшему супругу 15 миллионов долларов.

Позже сторона Джонни Деппа заявила о намерении актера простить долг Эмбер Херд, подчеркнув, что главной целью артиста в судебном разбирательстве было восстановить собственную репутацию, а не получить деньги от бывшей жены, которую звезда «Пиратов Карибского моря» обвинил в клевете.