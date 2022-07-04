В России рассказали о доминировании отечественной авиации

«Рособоронэкспорт»: доминирующая боевая эффективность российских самолетов сохранится

Доминирующая боевая эффективность отечественной авиации, которая во многом превосходит западные самолеты, сохранится. Об этом ТАСС заявил генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

«Накал военных угроз в мире не снижается, что предопределяет повышенный интерес к доказавшей свою надежность и эффективность российской боевой авиации, которая по многим параметрам превосходит те же западные образцы. В обозримой перспективе доминирующая боевая эффективность российской авиатехники сохранится, да и модернизация платформ идет непрерывно, что хорошо видно на примере Су-57», — рассказал он.

Михеев отметил, что «некоторые западные СМИ, вбрасывая фейки о якобы "технологическом отставании русских", умалчивают о том, что зачастую одно лишь появление в небе российских истребителей меняет обстановку на военном театре кардинально не в пользу противника».

В июне издание Military Watch заметило, что наличие прорывных технологий позволяет истребителю пятого поколения Су-57 конкурировать с перспективными платформами шестого поколения. Самолет получил шесть радиолокационных станций.

В том же месяце заместитель руководителя проекта Су-75 Алексей Булатов сообщил, что конструкция истребителя Су-57 допускает установку нового оборудования с минимальными изменениями.

Синдром отмены: Россия



