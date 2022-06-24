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Разработчик Су-75 назвал особенность Су-57

Разработчик Су-75 сказал, что истребитель Су-57 обладает качествами следующего поколения
Су-57

Су-57. Фото: Globallookpress.com

Российский истребитель пятого поколения Су-57 допускает установку нового оборудования с минимальными изменениями и имеет качества «следующего поколения». Особенность самолета в беседе с ТАСС назвал заместитель руководителя проекта Су-75 Алексей Булатов.

«Что касается нашего пятого поколения, то мы создали научно-технический задел именно для модульной боевой системы с обеспечением совместного применения как с тяжелыми беспилотными летательными аппаратами, так и с легкими самолетами Су-75 в беспилотном и пилотируемом исполнении, и таким образом получили уже качество следующего поколения», — сказал разработчик.

По его словам, «возможности платформы по размещению нового оборудования и вооружения в дальнейшем позволяют с минимальными изменениями интегрировать самые новые средства вооружения, самое новое оборудование».

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В июне Булатов рассказал, что легкий тактический самолет (ЛТС) пятого поколения Су-75 получил название Checkmate («Шах и мат») из-за схожести его роли с шахматной фигурой.

В том же месяце информированный источник сообщил, что Россия в ходе специальной военной операции на Украине применила звено из четырех истребителей пятого поколения Су-57, связанных в единую информационную сеть.

Синдром отмены: Россия
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Иван Потапов
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