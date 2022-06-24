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В России объяснили название самолета Checkmate

Заместитель главного конструктора Су-75 Checkmate сравнил самолет с шахматной фигурой

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Легкий тактический самолет (ЛТС) пятого поколения Су-75 получил название Checkmate («Шах и мат») из-за схожести его роли с шахматной фигурой. Если представить бой в виде шахматной партии, Су-75 играет роль непримечательного и нужного коня. Об этом сообщил заместитель руководителя проекта Су-75 в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Алексей Булатов, передает РИА Новости.

«Название Checkmate придумали наши специалисты по маркетингу, но если брать конкретный смысл: мы представляли шахматную доску, где каждый тип летательного аппарата символизирует определенная шахматная фигура. Если беспилотники — это пешки, ферзь, условно говоря, Су-57, конь, с одной стороны, не очень примечательная фигура, но в определенный момент при выходе он очень нужен», — сказал он, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Булатов отметил, что Checkmate можно считать «конем», поскольку решение о создании однодвигательного истребителя, которые в России не проектировали почти 40 лет, является нестандартным.

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Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что первый полет Checkmate запланирован на 2025 год. По его словам, между первым полетом и серийным производством самолета проходит 1,5-2 года.

В марте стало известно, что модель легкого тактического самолета Checkmate прошла испытания в аэродинамических трубах.

В июле 2021 года госкорпорация «Ростех» презентовала самолет Checkmate на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что скорость самолета составит 1,9 тысячи километров в час.

Синдром отмены: Россия
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Даниил Иринин
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