Истребитель Checkmate полетит в 2025 году

Вице-премьер России Борисов: легкий истребитель Су-75 Checkmate полетит в 2025 году

Первый полет легкого тактического истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на 2025 год. Об этом вице-премьер России Юрий Борисов сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«2025 год — первый полет», — сообщил он, добавив, что между первым полетом и серийным производством самолета обычно проходит 1,5-2 года.

Ранее сообщалось, что первый полет истребителя Checkmate запланировали на 2023 год.

Ранее в июне Юрий Борисов сообщил, что в России не допустят срыва сроков разработки Checkmate и сроков поставки истребителей Су-57 в войска.

В марте стало известно, что модель истребителя Checkmate прошла испытания в аэродинамических трубах.

В июле 2021 года госкорпорация «Ростех» презентовала Checkmate на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что самолет будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.