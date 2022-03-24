Модель истребителя Checkmate прошла аэродинамические испытания

Модель легкого тактического самолета Checkmate прошла аэродинамические испытания

Модель российского однодвигательного истребителя Checkmate прошла испытания в аэродинамических трубах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент к легкому тактическому самолету (ЛТС), опубликованный Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Конструкция Checkmate позволяет ему иметь углы атаки и аэродинамические характеристики, обеспечивающие существенное улучшение «крейсерских, маневренных и взлетно-посадочных характеристик» по сравнению с известными однодвигательными самолетами, отмечается в тексте.

В июле 2021 года «Ростех» презентовал ЛТС на МАКС-21. По словам главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.

