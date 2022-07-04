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«Вкусно и Точка» ответила на сообщения о булках с плесенью, просрочке и голубях

Во «Вкусно и Точка» заявили, что выясняют обстоятельства появления плесени на бургерах

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Сеть «Вкусно — и Точка», пришедшая на смену ресторанам «Макдоналдс» в России, ответила на сообщения клиентов о бургерах с плесенью, просрочке и голубях на лотках с булками. О принятых мерах пресс-служба компании рассказала РБК.

Ранее в сети появились фотографии посетительницы ресторана «Вкусно — и Точка» в столичном районе Хорошево-Мневники, которая обнаружила плесень на своем бургере. Позже очевидец снял на видео, как возле одного из кафе птицы облепили лотки с партией булок, которые планировалось использовать для приготовления блюд.

По словам представителя «Вкусно — и Точка», компания уже связалась с производителем, чтобы выяснить обстоятельства появления плесени на бургерах. В пресс-службе подчеркнули, что компания соблюдает все необходимые правила хранения продукции и ее приготовления.

Комментируя инцидент с птицами, клюющими булки для бургеров на лотках, в сети объяснили, что на видео снят процесс разгрузки товара. «Все верхние лотки с булками, независимо от наличия повреждений, списаны», — заявили в компании.

Ранее посетители ресторанов «Вкусно — и Точка» обратили внимание, что там начали продавать алкоголь. Одна банка пива объемом в 0,45 литра обойдется в 180 рублей. Уточняется, что алкоголь могут приобрести только лица старше 18 лет.

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Константин Лысяков
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