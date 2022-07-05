Байден отреагировал на обращение арестованной в России баскетболистки из США

Президент США Байден прочел письмо арестованной в России баскетболистки Бриттни Грайнер

Президент США Джо Байден отреагировал на обращение арестованной в России баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, ее цитирует РИА Новости.

«Президент прочел письмо, я была там в этот момент», — заявила Жан-Пьер на брифинге в Белом доме. Она подчеркнула, что ситуация является приоритетной для Байдена.

Ранее 5 июля стало известно, что Грайнер написала письмо президенту США. Обращение спортсменки было передано в Белый дом через ее представителей. В письме она попросила освободить ее и выразила опасение, что никогда не сможет вернуться домой.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в московском аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств. Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.