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Спорт

Разорвавший контракт с клубом КХЛ финн описал отношение к России

Бывший вратарь «Салавата Юлаева» Юхо Метсола заявил, что в России ему было хорошо
Юха Метсола с дочерьми

Юха Метсола с дочерьми. Фото: соц. сети

Бывший вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Юхо Метсола рассказал о выступлении в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова приводит jatkoaika.com.

«Нашей семье было хорошо в России, о нас здорово заботились. КХЛ — лига высокого уровня, болельщики были великолепны. В целом русские люди очень приятные», — описал отношение к стране хоккеист. Он заявил, что руководство «Автомобилиста», за который он должен был начать выступать со следующего сезона, приняло сторону игрока: помогло ему разорвать контракт и вернуться в Финляндию.

По ходу сезона-2021/2022 больше всего от ухода легионеров пострадал «Салават Юлаев». Уфимский клуб покинули финны Метсола, Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен и Маркус Гранлунд, а также датчанин Филип Ларсен.

Метсола выступал за «Салават» с 2018-го по 2022-й. В дебютном сезоне в КХЛ он был признан лучшим игроком лиги. В мае 2022-го голкипер подписал контракт с швейцарским клубом «Клотен».

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Анастасия Борисова
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