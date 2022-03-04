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Четыре финских хоккеиста покинули клуб КХЛ

Клуб КХЛ «Салават Юлаев» объявил о расторжении контрактов с четырьмя финскими игроками

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» на своем сайте объявил о расторжении контрактов с четырьмя финскими игроками.

Среди покинувших команду игроков вратарь Юха Метсола, защитник Филип Ларсен, а также форварды Сакари Маннинен и Теему Хартикайнен. Отмечается, что соглашения были расторгнуты по обоюдному согласию. «Салават Юлаев» поблагодарил игроков за проведенную работу и профессионализм.

Метсола выступал за уфимцев с 2018 года, Ларсен — с 2017-го, Маннинен — с 2019-го, Хартикайнен — с 2014-го. В 2018 году клуб вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где проиграл омскому «Авангарду».

«Салават Юлаев» ведет в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Сибири» со счетом 1-0. Следующий матч между командами пройдет 4 марта и начнется в 17:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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