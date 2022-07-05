Продюсер раскрыл сумму гонорара Пугачевой за выступление

Продюсер Сергей Лавров раскрыл сумму гонорара Аллы Пугачевой за свой концерт

Продюсер Сергей Лавров рассказал о сумме гонорара российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой за выступление. Об этом он сообщил Prozvezd.

По словам медиаменеджера, за один концерт исполнительница требует 350 тысяч евро (примерно 19,7 миллиона рублей), а также ставит свои условия о месте проведения мероприятия, на которое ей удобнее попасть.

Лавров добавил, что в этом певица схожа со своей коллегой Софией Ротару, которая требовала 500 тысяч долларов (примерно 28 миллионов рублей), а также частный самолет за выступление в новогоднюю ночь.

«Предложит кто-то 500 тысяч, пришлет частный самолет — она летит. А так дома салаты режет. Так и Алла сейчас. Она назвала сумму в 350 тысяч евро и ждет. Если кто и согласится ее взять за эти деньги, она будет выдвигать свои условия. "Значит, так. Хотите, чтобы я у вас была, справляйте день рождения в Юрмале. И я приду!" Она может так сказать — единственная из всех наших артистов», — рассказал собеседник издания.

Продюсер подчеркнул, что по причине высокой стоимости концертов Пугачевой прокатчики делают выбор в пользу других, не менее известных артистов, таких как Григорий Лепс, Ирина Аллегрова и Филипп Киркоров, гонорары которых начинаются от 2,5 миллиона рублей.

При этом медиаменеджер добавил, что Пугачева сама не нуждается в выступлениях на мероприятиях, так как по приезде в Россию будет очень востребована на телеканалах. «Да она может смело не выступать. Сейчас в Россию вернется, и любой канал отвалит ей столько денег за откровения, сколько она захочет. Потому что Алла — это рейтинг. Пока не помрет, недостатка в финансах испытывать не будет. Она великая певица, и этим все сказано», — заключил Лавров.

В конце февраля Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и двумя детьми покинула Россию и уехала в Израиль. В мае исполнительница назвала дату своего возвращения на родину.