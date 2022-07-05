В Индии испытали дрон SWiFT

В Индии испытали беспилотник SWiFT с российским двигателем

Индийская компания Aeronautical Development Establishment совместно с Организацией оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии испытала демонстратор автономных технологий Stealth Wing Flying Testbed (SWiFT), который является уменьшенной версией перспективного дрона Ghatak. Беспилотник получил российский двигатель, сообщает Defense News.

Полет прошел на испытательном полигоне в Читрадурге. Неназванный источник издания отметил, что в ходе летных испытаний проверили способность дрона взлетать, маневрировать и совершать автономную посадку.

Отмечается, что планер, шасси и авионику аппарата разработали в Индии. Беспилотник массой в одну тонну получил турбовентиляторный двигатель, разработанный в НПО «Сатурн». Источник Defense News подчеркнул, что необходимо провести еще десять испытательных полетов. После этого правительство выделит финансирование на разработку беспилотника Ghatak.

В июне вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что российская армия имеет практически все типы военных беспилотников, но с опозданием занялась их внедрением.