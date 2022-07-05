Олимпийский чемпион призвал «убрать норвежских развратников и пьяниц из FIS»

Олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал убрать из FIS норвежских лыжников

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов до конца летнего сезона-2022. Его слова приводит Metaratings.

«Могу сказать, что из международной федерации нужно убрать всех норвежцев, это сто процентов. Они развратники и пьяницы, пусть сидят и заткнут свой язык в одно место», — призвал Тихонов. По его мнению, отстранение является признаком уважения россиян.

Ранее FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов до конца летнего сезона-2022. Решение было принято на первом заседании новоизбранного совета федерации в Цюрихе. В сообщении FIS говорится, что совет вернется к обсуждению темы осенью.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. FIS распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.