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Спорт

Отстранение российских лыжников от международных турниров продлили

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов до конца летнего сезона-2022

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов до конца летнего сезона-2022. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решение было принято во вторник, 5 июля, на первом заседании новоизбранного совета федерации в Цюрихе. В сообщении FIS говорится, что совет вернется к обсуждению темы осенью.

4 июля немецкий тренер по лыжным гонкам Изабель Кнауте выступила в поддержку российских спортсменов. Специалист выразила надежду, что российские лыжники смогут выступать на международной арене. По ее мнению, это поможет развитию спорта.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. FIS распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

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