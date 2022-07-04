Немецкий тренер лыжников-чемпионов выступила в поддержку российских спортсменов

Тренер Кнауте выразила надежду, что российские лыжники выступят на международной арене

Немецкий тренер по лыжным гонкам Изабель Кнауте выступила в поддержку российских спортсменов. Ее слова приводит РИА Новости.

Тренер выразила надежду, что российские лыжники смогут выступать на международной арене. По ее мнению, это поможет развитию спорта.

Кнауте вместе со швейцарским тренером Рето Бургермайстером работала с российскими лыжниками с 2011 по 2016 год. Под их руководством Александр Легков стал олимпийским чемпионом на Играх-2014 в Сочи.

8 июня Российский лыжник Александр Большунов высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить представителей России от международных стартов. Он заявил, что это придает ему мотивацию быть самым сильным.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. FIS распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.