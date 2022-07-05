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«Газпром» обязали отдать более триллиона рублей

Госдума увеличила НДПИ для «Газпрома» на 1,248 триллиона рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Госдума приняла в третьем чтении закон, который разово повышает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» на 416 миллиардов рублей в месяц или на 1,248 триллиона рублей суммарно за период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года.

Теперь компания обязана отдать более триллиона рублей в российский бюджет. Минфин ранее заявил, что инициатива объясняется высокими ценами на газ в Европе.

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По оценкам экспертов, дополнительные расходы снизят чистую прибыль компании в этом году на 323 миллиарда рублей. Еще в феврале Минфин утверждал, что не будет повышать налоговую нагрузку на «Газпром», несмотря на рекордную прибыль компании.

30 июня стало известно, что акционеры компании решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. Акции «Газпрома» упали из-за этого на треть. Между тем биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов 5 июля впервые с начала марта превысили 1800 долларов за тысячу кубометров.

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Платон Щукин
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