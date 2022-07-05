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В Совфеде заявили о превращении Финляндии и Швеции в цели для России

Сенатор Цеков заявил, что Финляндия и Швеция превратились для России из партнеров в цели

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Финляндия и Швеция после вступления в НАТО превратились для России из партнеров в цели, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

5 июля главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде вместе с послами 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс.

«Подписали — пусть радуются этому событию. Хотя, на мой взгляд, это не очень радостное событие для Финляндии и Швеции, потому что если до этого они были для нас партнерами, государствами, с которыми мы строили отношения в соответствии с международными стандартами, то сейчас они для нас стали целями. Они же в НАТО теперь входят, будут размещать там военные объекты и так далее, поэтому пусть особо не радуются. Я думаю, что это очень глупый шаг для них, они поймут это со временем», — высказался сенатор.

По мнению Цекова, у Финляндии и Швеции не было необходимости вступать в НАТО, так как Россия им никогда не угрожала. «А вот они на сегодня, вступив в НАТО, России угрожают, потому что НАТО приняло решение, что Россия для НАТО — это противник», — отметил он.

29 июня лидеры НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что размещение баз НАТО на границе с Россией не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Он напомнил, что при начале боевых действий войска в первую очередь наносят удары по военной инфраструктуре противника.

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Екатерина Смирная
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