Австрия отберет газохранилище у «Газпрома»

Канцлер Австрии заявил, что ПХГ «Газпрома» в Хайдахе перейдет другим поставщикам

Австрия решила передать подземное газовое хранилище (ПХГ) российской газовой компании «Газпром» в Хайдахе другим поставщикам. Канцлер страны Карл Нехаммер объяснил намерение отобрать ПХГ тем, что оно до сих пор не заполнено, пишет РИА Новости.

«Мы ввели принцип "используй или потеряй", который означает, что газохранилища используются по назначению, то есть для хранения газа, а если этого не происходит, то они изымаются у оператора и предоставляются в распоряжение другим для хранения газа», — заявил Нехаммер.

О возможности передачи ПХГ в Хайдахе другим поставщикам Нехаммер еще в мае заявил президенту России Владимиру Путину. В начале июня Австрия выполнила необходимые для передачи объекта юридические условия, сообщал канцлер.

Тогда Нехаммер уточнял, что ПХГ, имеющее для страны стратегическое значение, де-факто остается пустым. По данным «Коммерсанта», ситуация связана с тем, что текущий оператор хранилища — компания, входящая в Gazprom Germania. Она принадлежала «Газпрому», однако позже решением Берлина там было введено внешнее управление. Москва, в свою очередь, ввела в отношении предприятия блокирующие санкции.