Суд взыскал с блогера Била более 2,4 миллиона рублей

Суд в Москве взыскал с блогера Эдварда Била более 2,4 миллиона рублей

Люблинский суд Москвы взыскал с блогера Эдварда Била в совокупности более 2,4 миллиона рублей в пользу двоих потерпевших. Об этом в среду, 6 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Люблинский суд.

По данным агентства, суд частично удовлетворил гражданский иск Юлии Орловой, одной из свидетельниц по уголовному делу о ДТП на Смоленской площади, спровоцированном Билом. Она потребовала с осужденного около одного миллиона рублей. Суд возместил ей имущественный ущерб в размере 594,4 тысячи рублей, расходы на экспертизу — семь тысяч рублей — и госпошлину около 10 тысяч рублей. Моральную компенсацию в 300 тысяч рублей и 15 тысяч рублей за медицинские услуги суд оставил без удовлетворения.

Месяцем ранее суд удовлетворил исковые требования Екатерины Маничкиной, другой потерпевшей, и постановил выплатить ей за восстановительный ремонт автомобиля 1 миллион 617 тысяч рублей, расход на эвакуацию 7,5 тысячи рублей, моральный вред 100 тысяч рублей, расходы на адвоката 50 тысяч рублей и 2 тысячи рублей на лекарства.

Бил устроил ДТП в центре Москвы 1 апреля 2021 года — всего в аварии участвовали пять автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из потерпевших попала в реанимацию. После длительной комы и нескольких сложных операций она передвигается на инвалидной коляске. В первый раз Пресненский суд приговорил его к двум годам ограничения свободы, но прокуратура посчитала такое наказание слишком мягким и обжаловало его. Второй вердикт пытался обжаловать адвокат блогера, отмечая, что Бил не оспаривает и не отрицает свою вину, но приговор считает незаконным.

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