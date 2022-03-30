Адвокат блогера Била подал жалобу на приговор в виде одного года колонии за ДТП

Защита обжаловала приговор блогера Эдварда Била и попросила его освободить

Защитник блогера Эдварда Била, получившего один год и два месяца колонии за совершение массового ДТП в центре Москвы, обжаловал приговор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Пресненского суда столицы, куда поступила жалоба защиты.

В ней адвокат Александр Никитин просит назначить условное наказание. Он пояснил ТАСС, что защита считает приговор слишком суровым и намерена добиваться смягчения наказания вплоть до освобождения Била из-под стражи. Апелляционная жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом.

Никитин указал, что блогер не оспаривает и не отрицает свою вину, но приговор считает незаконным.

21 марта Пресненский суд Москвы приговорил Била к одному году и двум месяцам лишения свободы за массовое ДТП на Смоленской площади. Всего в аварии участвовали пять автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из потерпевших попала в реанимацию. После длительной комы и нескольких сложных операций она передвигается на инвалидной коляске.