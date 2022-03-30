Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Адвокат блогера Била подал жалобу на приговор в виде одного года колонии за ДТП

Защита обжаловала приговор блогера Эдварда Била и попросила его освободить

Кадр: Telegram-канал Mash

Защитник блогера Эдварда Била, получившего один год и два месяца колонии за совершение массового ДТП в центре Москвы, обжаловал приговор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Пресненского суда столицы, куда поступила жалоба защиты.

В ней адвокат Александр Никитин просит назначить условное наказание. Он пояснил ТАСС, что защита считает приговор слишком суровым и намерена добиваться смягчения наказания вплоть до освобождения Била из-под стражи. Апелляционная жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом.

Никитин указал, что блогер не оспаривает и не отрицает свою вину, но приговор считает незаконным.

21 марта Пресненский суд Москвы приговорил Била к одному году и двум месяцам лишения свободы за массовое ДТП на Смоленской площади. Всего в аварии участвовали пять автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из потерпевших попала в реанимацию. После длительной комы и нескольких сложных операций она передвигается на инвалидной коляске.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Минобороны впервые раскрыло подробности первого этапа операции на Украине
70-летнюю россиянку признали виновной в убийстве 90-летнего доцента ВГИКа
Xiaomi накажут за умышленное замедление смартфонов
Минобороны выявило участвовавших в создании биооружия на Украине лиц
Вооруженные силы России начали перегруппировку на двух украинских направлениях
В «Фиорентине» прояснили ситуацию с Кокориным
«Аэрофлот» анонсировал вывозные рейсы из Доминиканы и Кубы
Половина из 20 богатейших россиян не попали под западные санкции
Киев упрекнул НАТО в нежелании направить миротворцев на Украину
Эстония попросила НАТО разместить в Прибалтике боеспособные подразделения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.