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Джонсон отказался уходить в отставку после очередного скандала

Премьер Британии Джонсон поклялся остаться на посту после отставки двух членов кабмина
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Ian Vogler / Reuters

Премьер-министр Британии Борис Джонсон поклялся остаться на посту и отказался уходить в отставку несмотря на очередной скандал, связанный с сексуальными домогательствами бывшего замглавы МИД Кристофера Пинчера, из-за которого покинули посты два высокопоставленных члена кабмина — министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. Об этом сообщает ABC News.

Джонсон не стал медлить с назначением новых глав ведомств. На вакантную должность в Министерство финансов он назначил Надима Захави из Министерства образования, а Стива Барклая, который ранее руководил аппаратом главы британского правительства, сделал министром здравоохранения.

1 июля Пинчер устроил дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов. 52-летний политик в пьяном виде приставал к двоим мужчинам. После этого он признался в содеянном и подал в отставку.

Позднее бывший высокопоставленный сотрудник МИД Саймон Макдональд заявил, что Борис Джонсон знал о подозрениях в сексуальных домогательствах в отношении Кристофера Пинчера, когда нанимал его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

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Дмитрий Сотак
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