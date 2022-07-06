В Кремле высказались о возможной денонсации договора с Норвегией

Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии позиции о денонсации договора с Норвегией

У Кремля пока нет сформированной позиции по возможной денонсации договора о морском пространстве с Норвегией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что пока вопрос находится на стадии изучения в нижней палате парламента.

«Никакой официальной позиции на этот счет нет. Насколько мы понимаем, в парламенте идет речь о том, чтобы изучить этот вопрос. Не сформулировать какую-то позицию, а изучить этот вопрос», — заявил Дмитрий Песков.

5 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты парламента по международным делам обсудить вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

В норвежском МИД заявляли, что договор Норвегией нельзя денонсировать, поскольку он является бессрочным. В ответ вице-спикер Совфеда Константин Косачев напомнил Норвегии о правилах денонсации международных соглашений.