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В налете птиц на булки для бургеров «Вкусно — и точки» разглядели диверсию

«Вкусно — и точка» считает, что птиц на лотки с булками мог привлечь рассыпанный корм

Налет птиц на палету с булками для бургеров сети ресторанов «Вкусно — и точка» в Москве мог быть спровоцирован прохожим, рассыпавшим корм возле лотков. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

По информации авторов поста, сотрудники компании разглядели на камерах видеонаблюдения возле ресторана в Алтуфьеве момент совершения диверсии. На опубликованных каналом кадрах видно, как неизвестный человек проходит мимо палет с булками и что-то бросает в их сторону. Предположительно, это был корм, который и привлек птиц.

Представители сети подчеркнули, что все продукты с верхних лотков были утилизированы.

4 июля в сети появилось видео с налетом птиц на булки, предназначенные для изготовления бургеров в ресторане «Вкусно — и точка» в Алтуфьеве. На кадрах видно, что вороны облепили весь верхний поддон с продуктами.

В тот же день жительница столицы пожаловалась, что обнаружила плесень в бургере из ресторана «Вкусно — и точка» в районе Хорошево-Мневники. Женщина опубликовала фотографии некачественной продукции в сети.

Позже представители компании ответили на сообщения об испорченной продукции и заявили, что связались с производителем, чтобы выяснить обстоятельства появления плесени. В пресс-службе отметили, что компания соблюдает все правила хранения и приготовления еды.

Здесь и сейчас
Константин Лысяков
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