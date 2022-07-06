Финансист дал оценку курсу рубля

Финансист Евгений Егоров заявил, что нынешний курс рубля остается достаточно крепким

Президент ACI Russia (Национальной ассоциации российских специалистов финансового рынка) Евгений Егоров дал оценку курсу рубля в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, нынешний курс российской валюты остается достаточно крепким, несмотря на падение более чем на 15 процентов за последние дни. Он предположил, что рост доллара, евро и юаня — это сочетание нескольких факторов. В частности, на это могли повлиять предыдущие словесные интервенции, а также уход с рынка части выручки. «Не исключено, что так или иначе, либо прямые, либо косвенные валютные интервенции проводятся», — добавил Егоров.

При этом есть вероятность того, что доллар в ближайшие дни может как подняться выше 70 рублей, так и упасть. Второму варианту может способствовать то, что можно было накапливать валюту и не продавать всю выручку. «Достаточно, например, выйти крупной компании с 0,5 миллиарда долларов на рынок — а это уже много для текущего рынка — курсы пойдут в обратную сторону», — отметил он.

В ходе торгов на Моcковской бирже 5 июля курс рубля начал резко снижаться по отношению к доллару и евро. Ослабление российской валюты происходит на фоне заявления министра финансов России Антона Силуанова о готовности к валютным интервенциям в целях не допустить опасного для бюджета курса.