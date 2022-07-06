Оценена вероятность исключения России из G20

Политолог Межуев счел исключение России из G20 маловероятным

Исключение России из формата «Большой двадцатки» (G20) маловероятно — западные страны не захотят ради этого портить отношения с другими государствами-участниками объединения. Так в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность приостановки членства Москвы в G20 политолог, кандидат философских наук Борис Межуев.

«Вероятность очень небольшая, потому что незападные члены этой организации резко против. На раскол G20 Запад не пойдет, решения этих незападных стран, в том числе председательствующей сейчас Индонезии, Запад переломить не сможет. Смысла большого в этом нет, потому что G20 — это государственное объединение не близких культурно, политически и идеологически государств. Это просто самые крупные государства по ряду направлений, которые выясняют свои отношения», — сказал он.

При этом существует вероятность, что значение и роль саммита G20 могут уменьшиться, считает Межуев.

G20 будет играть консультативную роль. Есть мировые проблемы, которые стоят перед человечеством, та же самая пандемия, тема изменения климата, проблема голода. Есть целый ряд вопросов, которые надо решать Борис Межуев политолог

Участвовать или нет в формате G20 в этом году, президенту России Владимиру Путину предстоит решить самому. Другие участники объединения не смогут на это повлиять, уверен политолог.

«Уже ясно, что не откажут. Но какой формат выберет сам президент — очный или заочный — сказать сложно. Мне кажется, это будет заочное участие», — заключил он.

Москва предварительно проинформировала Индонезию, где 15-16 ноября этого года пройдет встреча «Большой двадцатки», что Владимир Путин примет участие в мероприятии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) России.

30 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва остается членом G20.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров других стран не бойкотировать мероприятие. Он усомнился, что президент России лично приедет на встречу.