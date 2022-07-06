«Газпром» ответил на решение Австрии отобрать газохранилище

«Газпром» заявил, что контрольный пакет газового хранилища «Хайдак» управляется Германией

«Газпром» после заявления австрийских властей по газохранилищу «Хайдах» пояснил в своем Telegram-канале, что владеет в нем только 11,11 процента через компанию Centrex Europe Energy&Gas AG (дочернее общество «Газпром экспорт»).

Контрольный пакет в размере 55,55 процента находится под управлением Федерального сетевого агентства Германии, ответили в компании. Ранее власти этой страны решили передать подземное газовое хранилище (ПХГ) в Хайдахе другим поставщикам.

«Мы ввели принцип "используй или потеряй", который означает, что газохранилища используются по назначению, то есть для хранения газа, а если этого не происходит, то они изымаются у оператора и предоставляются в распоряжение другим для хранения газа», — объяснил намерение отобрать ПХГ канцлер Австрии Карл Нехаммер.

О возможности передачи ПХГ в Хайдахе другим поставщикам Нехаммер еще в мае заявил президенту России Владимиру Путину. В начале июня Австрия выполнила необходимые для передачи объекта юридические условия.