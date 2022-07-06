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Госдума разрешила засекретить данные о размере золотого запаса России

Госдума приняла закон, позволяющий засекретить данные о размере золотого запаса России

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий засекретить данные о размере золотого запаса России и государственных валютных резервов. Об этом следует из карточки законопроекта на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект был внесен правительством, золотого запаса касается его первая статья. В документе предлагается внести поправки в статью 7 закона «О государственной тайне» — в ней прописаны данные, не подлежащие отнесению к государственной тайне и засекречиванию. В этом списке сейчас значатся и сведения о размерах ЗВР, но теперь властям дали право исключить их из этого списка и засекретить.

Мера вступит в силу со дня официального опубликования документа. В пояснительной записке к закону указано, что он призван не допустить попадания данных о резервах России в руки «недружественных» иностранных государств.

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Ранее в июле Госдума приняла еще один закон для защиты россиян от санкций. Депутаты разрешили ограничивать доступ к «контрсанкционной информации» — сведениям о сделках российских участников внешнеэкономической деятельности, публичное разглашение которых может повлечь введение против них международных санкций. В середине июня Минфин также частично засекретил данные по бюджетной отчетности, скрыв часть информации из-за рисков новых санкций.

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Софья Ермакова
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