Россиянам разрешили скрывать данные для защиты от санкций

Госдума приняла закон о закрытии сведений о сделках участников ВЭД для защиты от санкций

Госдума в третьем чтении приняла закон, ограничивающий доступ к «контрсанкционной информации» — сведениям о сделках российских участников внешнеэкономической деятельности, публичное разглашение которых может повлечь введение против них международных санкций. Об этом пишет «Интерфакс».

Контрсанкционная информация — новый термин для российского законодательства. Под ним понимается любая информация (производственная, техническая, экономическая, организационная и другая) о совершенных или планируемых российскими физическими или юридическими лицами — участниками внешнеэкономической деятельности сделках, закрытие которой позволит защититься от санкций.

Принятый закон ограничивает распространение таких сведений в СМИ и интернете. Публиковать их можно будет только с письменного согласия сторон сделки. В конце июня поправку с таким содержанием к законопроекту о концессионных соглашениях предложили депутаты и одобрил думский комитет по экономической политике. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

В случае несогласованной публикации контрсанкционной информации участник ВЭД сможет потребовать от нарушителей возмещения убытков. Органы государственной власти, председатель Банка России и его заместители освобождены от необходимости получать согласие сторон сделки для публикации таких сведений.

«Распространение контрсанкционной информации с нарушением требований, установленных настоящей статьей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством России, предусмотренную за разглашение информации с ограниченным доступом», — цитирует документ агентство. Согласно статье 13.14 Кодекса об административных правонарушениях, разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, карается штрафом в размере от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч для должностных лиц (а также дисквалификацией на срок до трех лет), от 100 до 200 тысяч рублей на юридических лиц.

В конце июня Фонд общественного мнения (ФОМ) выяснил, что от негативного влияния санкций после начала спецоперации пострадали 73 процента российских предпринимателей. Бизнес пострадал от падения спроса на товары и услуги, роста издержек и потери клиентов и поставщиков. Большая часть респондентов, пострадавших от введенных ограничений (60 процентов), в первую очередь отмечает уменьшение числа клиентов и заказов.