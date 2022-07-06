Хакеры выманили у британских ювелиров миллионы долларов за молчание

Британский ювелирный дом Graff заплатил хакерам выкуп в $7,5 млн за утечку данных

Британский ювелирный дом Graff Diamonds выплатил 7,5 миллиона долларов в биткоинах в качестве выкупа хакерской группировке Conti. Деньги пришлось заплатить за молчание: иначе хакеры грозили раскрыть личную информацию частных клиентов компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство указывает, что за атакой стоит группировка вымогателей Conti, некоторые участники которой могут находиться в России. Graff подал в суд на страховую компанию Travellers, которая отказалась покрыть убытки, связанные с вымогательством. Атака на ювелирный дом произошла еще осенью 2021 года. Тогда к хакерам попали данные о королевских семьях Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Вымогатели требовали денег и грозились раскрыть еще больше информации.

Изначально хакеры требовали от Graff 15 миллионов долларов в биткоинах, но потом снизили требования и согласились на 7,5 миллиона. В ноябре 2021 года, когда курс криптовалюты был высоким, 7,5 миллиона долларов составляло примерно 118 биткоинов. После проседания биткоина те же 118 монет сейчас стоят меньше 2,3 миллиона долларов.

В 2021 с помощью программ-вымогателей киберпреступники атаковали финансовую корпорацию CNA Financial, крупнейшую трубопроводную систему США Colonial Pipeline и американское подразделение производителя мяса JBS. В результате CNA заплатила хакерам выкуп в биткоинах в размере 40 миллионов долларов, Colonial Pipeline отдала преступникам 4,4 миллиона долларов, а JBS — 11 миллионов долларов.