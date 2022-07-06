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Оценена подлинность выложенных хакерами данных украинских разведчиков

Источник в российской спецслужбе счел подлинными опубликованные данные украинской разведки

Фото: Unsplash

Источник РИА Новости в одной из российских спецслужб оценил подлинность данных о сотрудниках украинской разведки, которые ранее в сети опубликовали хакеры из группы RaHDIt. Об этом агентство сообщило в среду, 6 июля.

«Материалы, судя по моей информации, не вызывают сомнений», — счел собеседник издания. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что российская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ информацию о тысяче украинских разведчиков. Представители объединения заявили, что получили доступ к данным благодаря тому, что воспользовались брешью в защите сетей Центрального управления Главного управления разведки на острове Рыбальский в Киеве.

1 июня RaHDIt обнародовала личные данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Хакеры опубликовали сведения о кадровом составе СБУ с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Кроме того, они раскрыли некоторые увлечения сотрудников украинских спецслужб.

Перед этим хакер из RaHDIt заявил, что украинский 72-й Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) несколько лет занимался работой против России. Кроме того, по его словам, всего на Украине существуют четыре подобных центра.

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Олег Давыдов
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