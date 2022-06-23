Хакер заявил об информационно-психологических операциях Украины в России

Хакер RaHDIt обвинил украинский 72-й Центр психологических операций в работе против России

Хакер из группировки RaHDIt заявил, что украинский 72-й Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) несколько лет занимался работой против России. Об этом он рассказал РИА Новости на условиях анонимности.

Источник сообщил, что на Украине существуют четыре подобных центра: ведущий 72-й, в городе Бровары Киевской области, 83-й центр в Одессе, 74-й — во Львове и 16-й — в Житомирской области.

«В течение нескольких лет 72-й центр проводил информационные операции на территории России, и не только в приграничных с Украиной областях, на территории крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, Абакан (Хакасия). Мы это увидели из тех же документов, которые были получены нашими друзьями из женской украинской группировки "Берегини"», — обвинил хакер.

Специалисты ЦИПсО обладают хорошей подготовкой, в центре работали более 150 человек. Для их обучения приезжали иностранные специалисты. В качестве сотрудников старались нанимать молодых людей, знающих компьютерные технологии, иностранные языки и социальную инженерию.

«Но с началом операции мы не можем точно сказать, какое количество теперь у них работает, понятно, что сейчас штаты увеличены в разы. Где они сейчас находятся, мы пока тоже не знаем, но обязательно найдем. 24 февраля рано утром был нанесен ракетный удар по зданию 72-го центра в Броварах. Но, к сожалению, как выяснила группа "Берегини", их к тому моменту в Броварах не было. Они куда-то эвакуировались. Будем искать», — заключил информатор.