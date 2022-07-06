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В Госдуме сочли выгодным для Литвы строительство новой трассы в Калининград

Депутат Колесник счел, что Литве экономически выгодно строительство трассы в Калининград

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Вильнюсе должны увидеть свою выгоду от строительства выделенной трассы для автомобильного и железнодорожного транспорта из Калининграда до основной части России через Литву. Это позволит Москве не вводить серьезные ограничения, а Вильнюсу сохранить бюджет за счет транзита, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат от Калининградской области Андрей Колесник.

Если Литва не согласится на строительство, Россия может создать определенные экономические условия. Это заставит прибалтийскую республику пересмотреть решение, считает парламентарий. Он напомнил, что вопрос поднимается не в первый раз.

«Этой теме уже лет 30. В свое время [президент Борис] Ельцин мог этот вопрос решить, руководство Литвы на это соглашалось в тот момент. Тема была настолько на поверхности, что непонятно, как ее могли не реализовать», — сказал он.

По мнению депутата, у России есть другие способы транзита — например, с помощью паромов. По его словам, сейчас с этим могут возникнуть проблемы, но они будут временными. Для Литвы же прекращение транзита товаров через Калининградскую область грозит серьезными экономическими потерями.

«Вы видите, что сейчас идут сюжеты, что грузы не пускают. Мы и без этого справимся, но я бы на месте литовцев задумался. Литва потеряет 35 процентов своего бюджета, а то и больше, я не знаю, как она решит свои проблемы», — утверждает Колесник.

Это в детском саду можно кочевряжиться — если не хочешь есть манную кашу, то ешь рисовую. А здесь нужно принимать нормальные и взвешенные решения. И в первую очередь президенту нужно принимать те решения, которые выгодны для его страны. Литовцы очень хотят этот транзит

Андрей Колесникдепутат Госдумы

Строительство трассы будет производиться полностью за счет российской стороны, отметил депутат. При желании проект может быть реализован в короткие сроки, считает член нижней палаты российского парламента.

«Мы до Питера построили за несколько лет, а тут всего 212 километров. Но надо строить так, чтобы в Литву никто не мог завернуть. Мы сами это построим, у нас хватит для этого денег, и это спасет Литву от дальнейшей конфронтации. Это не та страна, которая нам может диктовать условия», — заключил депутат.

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Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в перспективе при согласии Литвы можно построить автомобильную и железнодорожную дороги, которые соединят самый западный регион России с основной территорией страны.

18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининград некоторых товаров, которые попали под санкции Европейского союза.

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Варвара Кошечкина
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