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Алиханов рассказал о продолжающих ездить транзитом через Калининград литовцах

Алиханов заявил, что литовцы продолжают ездить в Польшу транзитом через Калининград
Антон Алиханов

Антон Алиханов. Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Жители Литвы продолжают ездить в Польшу по официально разрешенным транзитным путям через Калининградскую область. Об этом рассказал губернатор региона Антон Алиханов, передает РИА Новости.

По его словам, никаких заявлений о том, что литовцам нельзя пользоваться разрешенными транзитными путями, Россия не делала, в отличие от Литвы.

Ранее Алиханов, реагируя на признание России прямой угрозой для НАТО, заявил, что если кто-то боится, то это их основная проблема. Даже в таких условиях необходимо заниматься взаимодействием с Североатлантическим альянсом, уточнил губернатор.

4 июля Алиханов отказался считать блокадой запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров из Прибалтики. Он напомнил, что у Литвы остается Сувалкский коридор — сухопутный участок длиной 100 километров, по которому проходит граница с Польшей.

18 июня Литва прекратила транзит в Калининград некоторых товаров, попавших под санкции Евросоюза. Тогда Алиханов уточнил, что под санкции попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

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Сергей Истомин
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