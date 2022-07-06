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Россиянам раскрыли безопасные для купания пляжи Египта

Tez Tour: в египетской Хургаде купаться разрешено в районах Макади-Бэй, Сома-Бэй и Сафаге

Фото: Unsplash

Российским туристам назвали некоторые пляжи Хургады, которых не коснулся недавний запрет египетских властей на купание. Об этом пишет РИА Новости.

По информации туроператора Tez Tour, постояльцы Albatros Citadel могут безопасно купаться в лагуне отеля, в остальных гостиницах района Сахль Хашиш пляжи закрыты.

«В районах Макади-Бэй, Сома-Бэй и Сафаге в большинстве отелей, кроме Heights Makadi и Sunrise Tucana Resort, отдых на побережье разрешен. В некоторых местах установлены сети», — раскрыли в Tez Tour.

Ранее в июле пожилая туристка из Австрии на курорте Хургада погибла после нападения акулы — хищная рыба откусила ей руку и ногу. В настоящее время специалисты заповедников Красного моря работают на месте происшествия для установления причин поведения хищника. В районе от Сахль Хашиш до бухты Макади Бей временно запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка.

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Дарья Рыбак
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