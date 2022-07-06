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Спорт

Макгрегор назвал Зал славы UFC без него болотом

Конор Макгрегор заявил, что ждет включения в Зал славы UFC, чтобы раскачать болото

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор выразил отношение к Залу славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он написал в Twitter.

33-летний экс-чемпион UFC подчеркнул, что намерен попасть в Зал славы UFC, чтобы раскачать болото. Он также назвал Зал славы без него бесславной стеной.

Ранее в Зал славы UFC был включен бывший соперник Макгрегора россиянин Хабиб Нурмагомедов. Отечественный боец становился чемпионом организации в легком весе и трижды защищал пояс.

Макгрегор не дрался с лета 2021-го, когда получил травму ноги. Боец намерен возобновить выступления в октагоне и готов выступать в полусредней весовой категории.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

Время роста


Николай Костюков
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