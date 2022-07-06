Хоккеист из Латвии останется без вызова в сборную из-за контракта с клубом КХЛ

Вратарь Янис Калниньш не получит вызов в сборную Латвии из-за контракта с «Амуром» из КХЛ

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейс заявил, что вратарь Янис Калниньш останется без вызова в сборную страны из-за его контракта с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур». Слова функционера приводит РИА Новости.

Чиновник сослался на поправки в закон о спорте, которые подразумевают запрет гражданам Латвии на участие в соревнованиях в России и Белоруссии. «Таким атлетам будет запрещено выступать в составе латвийских национальных сборных», — заключил Плужейс.

В апреле латвийский Сейм проголосовал за принятие поправок в закон о спорте. Ограничения распространяются и на спортивные федерации Латвии, в частности, на Олимпийский комитет страны.

Калныньш привлекался к играм за национальную команду в 2015 году. До перехода в «Амур» он выступал за шведский «Векше Лейкерс». Голкипер имеет опыт игры в КХЛ: он защищал цвета рижского «Динамо» и «Йокерита». Оба клуба покинули КХЛ весной 2022-го.