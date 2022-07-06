Лавров заявил о недопустимости «сливов» разговоров Путина с другими политиками

Глава МИД России Лавров назвал недопустимой публикацию переговоров Путина и Макрона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что дипломатическая этика предполагает, что «слив» записей переговоров высокопоставленных лиц недопустим, поэтому Москва идет на такие публикации только в крайних случаях. Его слова приводит РИА Новости.

Так глава МИД прокомментировал информацию о том, что Елисейский дворец нарушил норму о конфиденциальности переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, опубликовав их запись без согласования с Кремлем. Впрочем, Лавров признал, что в российской практике был один случай, когда МИД опубликовал запись разговора с министрами иностранных дел Франции и Германии в рамках «нормандского формата» урегулирования конфликта на Украине.

«Но прежде чем мы опубликовали содержание моих переговоров с коллегами из Франции и Германии, мы трижды предупредили их, что если мы не получим внятных объяснений, почему они отказываются от документов, согласованных при их непосредственном участии, мы будем вынуждены предать [переговоры] гласности», — добавил дипломат.

1 июля сообщалось, что на французском телеканале France 2 показали фильм о переговорах Путина и Макрона. Изначально авторы документальной картины планировали, что фильм расскажет о председательстве Франции в Совете Евросоюза, однако впоследствии фокус был смещен на попытки урегулирования украинского кризиса. Ключевым моментом картины стал записанный разговор лидеров России и Франции, который состоялся за четыре дня до начала специальной военной операции на Украине.