Францию обвинили в нарушении конфиденциальности разговора Путина и Макрона

Захарова заявила о нарушении конфиденциальности переговоров президента Путина и Макрона

Париж нарушил конфиденциальность телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, сделав его запись частью документального фильма. С таким обвинением в адрес Франции выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». Фрагмент выпуска был опубликован в Telegram-канале дипломата.

«Когда осуществляются звонки на высшем уровне, а они сейчас стали ходовым инструментом дипломатии, в том числе после пандемии, то это, конечно, конфиденциальная история (...) естественно, это закрытые переговоры. (...) Так вот, оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, непосредственно в кабинете и непосредственно у стола, где происходил этот телефонный разговор, звук был поставлен на громкую связь, (...) оказывается, весь разговор записывала журналистская камера», — рассказала Захарова.

Она заявила, что появление записи беседы глав государств в открытом доступе является примером того, как во Франции понимают слово «дипломатия».

1 июля сообщалось, что на французском телеканале France 2 показали фильм о переговорах Путина и Макрона. Изначально авторы документальной картины планировали, что фильм расскажет о председательстве Франции в Совете Евросоюза, однако впоследствии фокус был смещен на попытки урегулирования украинского кризиса. Ключевым моментом картины стал записанный разговор лидеров России и Франции, который состоялся за четыре дня до начала специальной военной операции на Украине.

О начале российской спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля.