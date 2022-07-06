Иностранный футболист описал приезд в Россию фразой о возвращении в задницу

Футболист Мартинс по ошибке написал грубое слово, описывая свое возвращение в Россию

Люксембургский полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра написал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что скоро присоединится к команде.

Иностранный футболист описал приезд в Россию фразой о возвращении в задницу. Через несколько минут ошибка была исправлена, и грубое слово было заменено на «обратно».

Мартинс перешел в «Спартак» на правах аренды в январе 2022 года. Он до сих пор не прибыл в расположение команды после летнего отпуска. Отмечалось, что причиной стали проблемы со здоровьем у игрока.

28 июня руководству «Спартака» удалось убедить нигерийского полузащитника Виктора Мозеса вернуться в расположение клуба, несмотря на нежелание игрока выступать в России. Мозес прибыл в расположение команды в начале июля.