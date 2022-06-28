Руководство «Спартака» убедило легионера вернуться в клуб из отпуска

Нигерийский футболист «Спартака» Виктор Мозес вернется в расположение клуба

Руководству московского «Спартака» удалось убедить нигерийского полузащитника Виктора Мозеса вернуться в расположение клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Несмотря на сообщения СМИ о нежелании Мозеса вернуться в Россию, в «Спартаке» сумели договориться с легионером. Мозес должен прибыть в расположение команды в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Мозес связался с клубом и сообщил о препятствиях в его возвращении в «Спартак». Отмечалось, что супруга футболиста выступила против его дальнейших выступлений в России.

В минувшем сезоне Мозес отметися двумя забитыми мячами в 25 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Также вместе с клубом он выиграл Кубок России.