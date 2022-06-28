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Спорт

Жена игрока «Спартака» оказалась против его возвращения в Россию

Жена футболиста «Спартака» Виктора Мозеса оказалась против его возвращения в Россию
Виктор Мозес

Виктор Мозес. Фото: Александр Ступников / ФК «Спартак-Москва» / Globallookpress.com

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес не прибыл в расположение клуба из отпуска. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Источник издания, знакомый с ситуацией, рассказал, что 31-летний футболист связался с клубом и объяснил свое отсутствие. Мозес сослался на протест его жены, которая не хочет отпускать его обратно в Россию. Возвращение нигерийца в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) оказалось под вопросом.

В минувшем сезоне Мозес отметился двумя голами в 25 матчах за клуб в рамках чемпионата России. Вместе с клубом он завоевал Кубок России.

Мозес перешел в «Спартак» в 2020-м. Он известен по выступлениям в Английской премьер-лиге (АПЛ), а также в «Интере» и «Фенербахче».

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