Необычные кристаллы углерода нашли в уральском метеорите

European Physical Journal Plus: в пыли уральского метеорита нашли необычные соединения

В метеорите, упавшем в районе Челябинска в феврале 2013 года, нашли необычные соединения углерода. Результаты исследования опубликованы в European Physical Journal Plus.

В ходе работы ученые изучили с помощью оптического микроскопа хорошо сохранившуюся пыль от уральского болида и обнаружили там неизвестные ранее микрокристаллы углерода размером около микрометра. Эти структуры представлены в сферической форме, а также в виде шестиугольных стержней. Затем специалисты подвергли образцы химическому анализу и воздействию рентгеновских лучей.

Оказалось, что кристаллы состоят из необычной формы слоев графита, окружающих молекулы бакминстерфуллерена (C60) или полигексациклооктадекана (C18H12), находящихся в центре. Исследователи предполагают, что эти структуры образовались в результате наслоения графита к изолированным ядрам углерода, которые сформировались из-за экстремального воздействия температуры и давления во время распада метеорита. В будущих работах ученые хотят изучить и проанализировать другие образцы космического тела, чтобы понять, появляются ли такие кристаллы во всех метеоритах или это явление уникально для челябинского метеорита.

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