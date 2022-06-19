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Марсианский метеорит перевернул представления о формировании планет

Science: формирование Марса произошло из-за доставки различных элементов метеоритами

Фото: Valugi / Wikimedia

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе исследовали старый марсианский метеорит, который упал на Землю в 1815 году, и выявили, что метеориты доставляли летучие элементы на формирующуюся планету гораздо раньше, чем ранее представляли. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Основная гипотеза о формировании планет гласила, что планеты собирают основные элементы и вещества из туманности вокруг молодой звезды. Однако тщательное изучение метеорита Шассиньи, который упал на Землю на северо-востоке Франции в XIX веке, поставило под сомнение это предположение. Для этого специалисты подвергли анализу это космическое тело с помощью новых технологий и методов.

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Выяснилось, что изотопы криптона в метеорите соответствуют изотопам хондритовых метеоритов, а не солнечной туманности. Это означает, что метеориты заносили различные элементы на Марс раньше, чем предполагали ученые. Кроме того, оказалось, что атмосфера планеты не могла образоваться только из-за выделения газов из мантии, поскольку тогда бы образцы имели другой состав. Вероятнее всего, Марс сформировал атмосферу из солнечной туманности после охлаждения магмы.

В июне 2022 года сотрудники Фонда прикладной молекулярной эволюции заявили, что рибонуклеиновая кислота (РНК), которая является основой для всего живого, произвольно образуется на поверхности базальтового стекла, эта магматическая порода до сих пор обнаруживается на Марсе.

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Елена Апазиди
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